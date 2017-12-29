В Омске проверяют торговые центры после звонков о "минировании"

НОВОСИБИРСК, 29 янв — РИА Новости. Силовые структуры в пятницу проводят проверки по факту поступления в торговые центры в Омске сообщений о якобы находящихся там "подозрительных предметах", сообщил журналистам представитель УМВД по Омской области.

Очевидцы в соцсетях в пятницу сообщили об эвакуации торговых центров "Мега" и Festival Сity. Позже в официальной группе "Меги" в соцсети "ВКонтакте" сообщили о том, что по результатам проверки подозрительных предметов в здании не было обнаружено и торгцентр в течение часа возобновит работу.

"По всем поступающим сообщениям о подозрительных предметах сотрудниками полиции во взаимодействии с областными управлениями ФСБ России и Росгвардии проводятся необходимые проверочные мероприятия", — сообщил представитель УМВД.

Ранее сообщалось об эвакуации из-за анонимных сообщений о минировании шести торговых центров в Томске.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, за это время в 180 городах России были "заминированы" почти 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация уже затронула 2,43 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России.

Как заявил замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже оценивается в несколько миллиардов рублей. Ведомство считает кибератакой на Россию волну ложных сообщений об угрозе взрывов. Основная часть звонков исходила с мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады. По факту ложных сообщений о терроризме в этом году было возбуждено почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.