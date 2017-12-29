В Омске проверяют торговые центры после звонков о "минировании"

НОВОСИБИРСК, 29 янв — РИА Новости. Силовые структуры в пятницу проводят проверки по факту поступления в торговые центры в Омске сообщений о якобы находящихся там "подозрительных предметах", сообщил журналистам представитель УМВД по Омской области.
Очевидцы в соцсетях в пятницу сообщили об эвакуации торговых центров "Мега" и Festival Сity. Позже в официальной группе "Меги" в соцсети "ВКонтакте" сообщили о том, что по результатам проверки подозрительных предметов в здании не было обнаружено и торгцентр в течение часа возобновит работу.
"По всем поступающим сообщениям о подозрительных предметах сотрудниками полиции во взаимодействии с областными управлениями ФСБ России и Росгвардии проводятся необходимые проверочные мероприятия", — сообщил представитель УМВД.
Ранее сообщалось об эвакуации из-за анонимных сообщений о минировании шести торговых центров в Томске.
Как заявил замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже оценивается в несколько миллиардов рублей. Ведомство считает кибератакой на Россию волну ложных сообщений об угрозе взрывов. Основная часть звонков исходила с мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады. По факту ложных сообщений о терроризме в этом году было возбуждено почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.