Автобус, попавший в ДТП на Сходненской улице в Москве, поставлен на дорогу

Эвакуация пассажирского автобуса, въехавшего в остановку на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017

Эвакуация пассажирского автобуса, въехавшего в остановку на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Автобус, попавший в ДТП на Сходненской улице в Москве, в настоящий момент поставлен на дорогу и будет отправлен в депо, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

По данным МВД, водитель автобуса, пытаясь уйти от столкновения с другой машиной, наехал на остановку общественного транспорта на Сходненской улице. В ДТП пострадали три человека, они госпитализированы в удовлетворительном состоянии, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения Москвы.

"Пострадавший в ДТП автобус поставлен на дорогу и будет отправлен в автобусный парк", — говорится в сообщении департамента транспорта.

Отмечается, что среди пассажиров автобуса нет ни одного пострадавшего.

Этот инцидент стал вторым с участием автобуса в российской столице на текущей неделе. Днем в понедельник автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" на западе Москвы. Жертвами ДТП стали четыре человека, 11 получили травмы. Девять человек, по данным на вечер четверга, оставались в больницах.