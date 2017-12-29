Суд в Москве взыскал с Браудера более четырех миллиардов рублей

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Тверской суд Москвы взыскал 4,2 миллиарда рублей неуплаченных налогов с основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Гражданский иск удовлетворить: взыскать с Барудера и Ивана Черкасова (второй подсудимый — прим.) солидарно 4 миллиарда 200 миллионов рублей", — огласил приговор судья.

Помимо этого суд оштрафовал Браудера на 200 тысяч рублей и на три года запретил ему заниматься предпринимательской деятельностью на территории России. Его бизнес-партнера Ивана Черкасова суд также заочно приговорил к восьми годам заключения, оштрафовал на 200 тысяч рублей и запретил вести бизнес в России.

Адвокаты, назначенные судом, намерены обжаловать приговор, так как это предписывает кодекс профессиональной этики.

В 2013 году Браудер уже был заочно осужден российским судом на девять лет заключения по делу о налоговых махинациях. Он попросил своих адвокатов не участвовать в слушаниях по новому делу, поэтому в суде присутствовали адвокаты по назначению.

Уильям Браудер в 1995–2007 годах был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. В РФ он был заочно приговорен к девяти годам заключения по уголовному делу о финансовых махинациях. Британия ранее отказалась экстрадировать бизнесмена, который, вернувшись в США, открыто критиковал Москву.

Браудеру вменяется организация уклонения от уплаты налогов, организация преднамеренного банкротства и покушение на неисполнение обязанностей налогового агента. По словам адвоката, в обвинение входят эпизоды с банкротством компании "Дальняя степь" и вывод за рубеж акций компании "Газпром".

Следствие оценило общий ущерб от действий Браудера и его бизнес-партнера Черкасова по делу о преднамеренном банкротстве и налоговых преступлениях в 3,5 миллиарда рублей.

В феврале Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест Черкасова и Браудера и установил срок содержания под стражей в течение двух месяцев с момента их передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации, либо с момента их фактического задержания в России.

Браудер и Черкасов объявлены в международный розыск и проживают в Лондоне.