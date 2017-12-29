В Томске "заминировали" шесть торговых центров

НОВОСИБИРСК, 29 дек – РИА Новости. Анонимные звонки о минировании в пятницу поступили в шесть торговых центров Томска, проводится эвакуация и обследование помещений, сообщает пресс-служба областной администрации.

"Сегодня, 29 декабря, в Томске вновь повторилась атака телефонного терроризма. В шесть торговых центров Томска поступили звонки о "минировании". По информации спецслужб, звонки осуществлялись через оператора IP-телефонии, зарегистрированного за рубежом. В соответствии с регламентом проводится эвакуация и обследование помещений", — говорится в сообщении.

Замгубернатора Томской области по безопасности Игорь Толстоносов подчеркнул, что администрация Томской области, управления ФСБ и МВД России по региону будет держать ситуацию под полным контролем.

"В Томске повторилась вспышка телефонного терроризма. Областная антитеррористическая комиссия была готова к очередной провокации. Как и 13 сентября, сотрудники ФСБ и МВД отрабатывают каждое сообщение, проводят детальное обследование помещений. Никаких оснований для паники нет, ситуация полностью контролируема, организаторы провокации устанавливаются", — приводятся в сообщении слова Толстоносова.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, за это время в 180 городах России были "заминированы" почти 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация уже затронула 2,43 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России.

Как заявил замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже оценивается в несколько миллиардов рублей. Ведомство считает кибератакой на Россию волну ложных сообщений об угрозе взрывов. Основная часть звонков исходила с мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады.

По факту ложных сообщений о терроризме в этом году было возбуждено почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.