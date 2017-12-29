В дептрансе Москвы прокомментировали участие такси в ДТП с автобусом

Эвакуация автомобиля, участвовашего в столкновении пассажирского автобуса с остановкой на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017

Эвакуация автомобиля, участвовашего в столкновении пассажирского автобуса с остановкой на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Департамент транспорта Москвы обратится в Минтранс Подмосковья с просьбой проверить таксомоторную компанию, автомобиль которой, по предварительным данным, спровоцировал ДТП с автобусом у станции метро "Сходненская" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ведомства в пятницу.

"Департамент транспорта Москвы обратится в Минтранс области с просьбой проверить таксомоторную компанию", — сообщили в пресс-службе.

По данным МВД, водитель автобуса, пытаясь уйти от столкновения с другой машиной, наехал на остановку общественного транспорта у станции метро "Сходненская". В ДТП пострадали три человека, они госпитализированы в удовлетворительном состоянии, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения Москвы. Как сообщил дептранс столицы, автомобиль, который, по предварительным данным, стал виновником ДТП, имеет лицензию такси, выданную в Московской области.

Этот инцидент стал вторым с участием автобуса в российской столице на текущей неделе. Днем в понедельник автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" на западе Москвы. Жертвами ДТП стали четыре человека, 11 получили травмы. Девять человек, по данным на вечер четверга, оставались в больницах.