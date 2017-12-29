Суд признал виновным экс-главу Росграницы по делу о мошенничествев

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Мещанский суд Москвы признал виновным в хищении почти 500 миллионов рублей бывшего главу Росграницы Дмитрия Безделова и восемь других фигурантов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Чтение приговора в настоящее время продолжается.

Прокурор в ходе прений сторон попросил признать виновным и приговорить Безделова к десяти годам колонии, для его экс-заместителя Бориса Хайтовича гособвинение просит девять лет колонии. Остальным фигурантам дела прокурор попросил от трех до восьми лет колонии.

Уголовные дела о хищении почти полмиллиарда рублей в отношении Безделова и восьми других фигурантов, включая Хайтовича, изначально были разделены. Ранее суд вернул оба дела в прокуратуру для объединения, но Мосгорсуд отменил это решение и отправил оба дела обратно в Мещанский суд для рассмотрения.

По версии следствия, Безделов в 2009 году вместе с руководителем государственной Дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы Олегом Сенкевичем и начальником управления обустройства объектов госграницы и администрирования пунктов пропуска Росграницы Данилой Вавиловым создали преступное сообщество. Следователи утверждают, что с сентября 2009 года по май 2013 года они похитили и легализовали более 490 миллионов рублей.

По данным следствия, речь идет о хищении бюджетных средств, выделенных на проектирование, реконструкцию, строительство, оснащение и другое обустройство пунктов пропуска через границу России.

Кроме того, по данным следователей, к преступной деятельности Безделов привлек своего заместителя Хайтовича и ряд руководящих сотрудников Росгранстроя и генеральных директоров подконтрольных коммерческих организаций.

Все фигуранты отрицают свою вину.