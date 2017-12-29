На Ямале закрыли бассейн в подвале многоэтажки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 дек — РИА Новости. В городе Ноябрьске по требованию прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа закрыли бассейн для детей, расположенный в подвале многоэтажного жилого дома, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
"Как установлено проверкой, размещение бассейна в многоквартирном доме противоречило санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, допускающим установку указанных объектов только в отдельно стоящих зданиях", — говорится в сообщении прокуратуры.
После проверки в прокуратуре внесли представление руководителю ТСЖ, потребовав расторгнуть договор аренды с предпринимателем.
"Функционирование бассейна с неисправным оборудованием, создающим угрозу жизни и здоровью детей, прекращено", — добавили в ведомстве.