На Ямале закрыли бассейн в подвале многоэтажки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 дек — РИА Новости. В городе Ноябрьске по требованию прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа закрыли бассейн для детей, расположенный в подвале многоэтажного жилого дома, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Отмечается, что подвальное помещение под бассейн для детей в возрасте до 5 лет переоборудовал местный предприниматель, подписавший договор аренды с товариществом собственников жилья, которое обслуживало многоэтажку. В надзорном органе подчеркнули, что бизнесмен грубо нарушал правила пожарной безопасности при эксплуатации оборудования бассейна, что однажды привело к возгоранию в помещении, тем самым объект привлек внимание сначала жителей Ноябрьска, а затем — прокуратуры.

"Как установлено проверкой, размещение бассейна в многоквартирном доме противоречило санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, допускающим установку указанных объектов только в отдельно стоящих зданиях", — говорится в сообщении прокуратуры.

После проверки в прокуратуре внесли представление руководителю ТСЖ, потребовав расторгнуть договор аренды с предпринимателем.

"Функционирование бассейна с неисправным оборудованием, создающим угрозу жизни и здоровью детей, прекращено", — добавили в ведомстве.