У предполагаемого виновника ДТП около "Сходненской" есть лицензия такси

Наезд автобуса на остановку в Москве (18)

Автомобиль Daewoo Nexia на месте ДТП на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017

Автомобиль Daewoo Nexia на месте ДТП на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Автомобиль, который, по предварительным данным, стал виновником ДТП у метро "Сходненская", имеет лицензию такси, выданную в Московской области, сообщил департамент транспорта столицы.

"На автомобиль выдана лицензия на осуществление таксомоторной деятельности. Лицензия выдана в Московской области", — говорится в сообщении в Twitter.

Кроме того, столичный департамент транспорта опубликовал фото автомобиля Daewoo Nexia, на задней части которого видны следы удара, а также зеленой и белой краски – так покрашены московские автобусы.

© Фото : страница "Московский транспорт" в Twitter Автомобиль Daewoo Nexia на месте ДТП на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017 © Фото : страница "Московский транспорт" в Twitter Автомобиль Daewoo Nexia на месте ДТП на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017

По данным МВД, водитель автобуса, пытаясь уйти от столкновения с другой машиной, наехал на остановку общественного транспорта на Сходненской улице. В ДТП пострадали три человека, они госпитализированы в удовлетворительном состоянии, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения Москвы.