Полиция опрашивает водителя, "подрезавшего" автобус у "Сходненской"

Автомобиль Daewoo Nexia на месте ДТП на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017

Автомобиль Daewoo Nexia на месте ДТП на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Водитель, "подрезавший" автобус возле метро "Сходненская", в результате чего тот влетел в остановку, в настоящее время опрашивается полицейскими, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

"Водитель, создавший помеху для автобуса на дороге, в настоящее время опрашивается полицейскими", — сказал собеседник агентства.

По его словам, водитель пока не задержан.

По данным МВД, водитель автобуса, пытаясь уйти от столкновения с другой машиной, наехал на остановку общественного транспорта на Сходненской улице. В ДТП пострадали три человека, они госпитализированы в удовлетворительном состоянии, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения Москвы.