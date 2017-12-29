Заммэра Москвы Ликсутов прибыл на место ДТП на "Сходненской"

Наезд автобуса на остановку в Москве (18)

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов на месте, где пассажирский автобус въехал в остановку на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов на месте, где пассажирский автобус въехал в остановку на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов прибыл на место ДТП с автобусом у станции метро "Сходненская", сообщила РИА Новости пресс-секретарь столичного градоначальника Гульнара Пенькова.

"На место прибыл Максим Ликсутов", — сказала она.

Автобус утром в пятницу совершил наезд на остановку у станции метро "Сходненская". По предварительным данным МВД, водитель автобуса не справился с управлением, пытаясь уйти от столкновения с другим автомобилем. Столичная полиция сообщила о трех пострадавших в ДТП.