Собянин рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Москве

Наезд автобуса на остановку в Москве (14)

На месте ДТП возле метро Сходненская в Москве. 29 декабря 2017

На месте ДТП возле метро Сходненская в Москве. 29 декабря 2017

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что троим пострадавшим при ДТП на остановке у метро "Сходненская" в Москве оказывается необходимая помощь, угрозы для их жизни нет.

Автобус совершил наезд на остановку на Сходненской улице в Москве после того, как в него, по предварительным данным, врезался автомобиль, сообщил ранее департамент транспорта столицы. В ДТП пострадали трое, среди них нет детей.

"Троим пострадавшим на остановке у метро "Сходненская" оказывается необходимая помощь. Угрозы для жизни нет. Тем не менее требуется тщательно разобраться с причинами аварии. Дал соответствующие поручения", — написал он в Twitter.

Этот инцидент стал вторым с участием автобуса в российской столице на текущей неделе. Днем в понедельник автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" на западе Москвы. Жертвами ДТП стали четыре человека, 11 получили травмы. Девять человек, по данным на вечер четверга, оставались в больницах.

Водитель заявил, что автобус "внезапно начал самостоятельное движение", а тормоза перестали работать. Однако эксперты группы "ГАЗ" (производителя автобуса) сообщили, что водитель "с большой долей вероятности… не задействовал ни одну из тормозных систем, не говоря о простой возможности торможения двигателем". Управлявший автобусом задержан, в ситуации разбирается следствие, возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ.