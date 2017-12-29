Следователи выехали на место ДТП с автобусом у метро "Сходненская" в Москве

Наезд автобуса на остановку в Москве (14)

На месте ДТП возле метро Сходненская в Москве. 29 декабря 2017

На месте ДТП возле метро Сходненская в Москве. 29 декабря 2017

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Следователи выехали на место ЧП в Москве, где автобус выехал на остановку, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"На место происшествия выехали следователи ГСУ СК России по Москве. Обстоятельства происшествия выясняются", — сказала она.

Столичная полиция сообщила о трех пострадавших в ДТП с автобусом на улице Сходненская, заявили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Ранее источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости, что два человека погибли, по предварительным данным, после наезда автобуса на остановку. Позже в МЧС РФ заявили, что погибших нет.