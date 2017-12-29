В результате ДТП с автобусом у метро "Сходненская" погибших нет

Наезд автобуса на остановку в Москве (14)

На месте ДТП возле метро Сходненская в Москве. 29 декабря 2017

На месте ДТП возле метро Сходненская в Москве. 29 декабря 2017

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В результате ДТП с автобусом у метро Сходненская погибших нет, сообщается в Twitter столичного главка МЧС РФ.

"В ДТП с автобусом по адресу: Химкинский бульвар дом 23 (у метро "Сходненская" — ред.). Погибших нет. Информация по пострадавшим уточняется", — говорится в сообщении.

Как сообщили в департаменте транспорта Москвы, в ДТП пострадали трое, среди них нет детей.

"Пострадавших трое, все в не тяжелом состоянии, детей среди них нет", — говорится в сообщении департамента в Twitter.