10:2929.12.2017
(обновлено: 11:28 29.12.2017)
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В результате ДТП с автобусом у метро Сходненская погибших нет, сообщается в Twitter столичного главка МЧС РФ.
"В ДТП с автобусом по адресу: Химкинский бульвар дом 23 (у метро "Сходненская" — ред.). Погибших нет. Информация по пострадавшим уточняется", — говорится в сообщении.
Как сообщили в департаменте транспорта Москвы, в ДТП пострадали трое, среди них нет детей.
"Пострадавших трое, все в не тяжелом состоянии, детей среди них нет", — говорится в сообщении департамента в Twitter.
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Автобус сбил людей у метро "Сходненская" в Москве. Кадры с места ДТП