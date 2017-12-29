Газовики отрицают, что в квартире в пригороде Екатеринбурга взорвался газ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек — РИА Новости. "Екатеринбурггаз" отрицает информацию о том, что в четверг в квартире в поселке Садовый под Екатеринбургом пожар произошел в результате взрыва бытового газа, сообщает в пятницу сама компания.

Ранее оперативные службы сообщали, что в четверг в поселке Садовом, одном из северных пригородов Екатеринбурга, по адресу улица Верстовая, 2 в квартире, расположенной на последнем этаже пятиэтажного дома, взорвался бытовой газ. Один мужчина получил ожоги, его госпитализировали. Из помещений эвакуировали порядка 40 жильцов. Возникшее возгорание потушили прибывшие пожарные. Следователи считают, что хозяин квартиры в пригороде Екатеринбурга мог самостоятельно устроить ЧП.

ГУ МЧС по Свердловской области сообщало, что к выводу о взрыве газа пришли эксперты испытательной пожарной лаборатории.

"Первоначально в СМИ появилась версия о взрыве газа, однако специалисты АО "Екатеринбурггаз" не подтверждали данную версию, поскольку обстановка происшествия не типична для взрыва газа. Очаг возгорания находился в жилой комнате, а не на кухне, где установлена газовая варочная поверхность. Кухонная мебель не повреждена. Варочная поверхность от огня не пострадала, находилась в работоспособном состоянии, краники были отключены", — говорится в сообщении.

Также газовики отмечают, что внутридомовой газопровод — без деформаций и повреждений. Запаха газа опрошенные соседи по дому не чувствовали. Был сильный запах гари и оплавившегося пластика. Техническое обслуживание газового оборудования в данной квартире проводилось в регламентные сроки, в сентябре 2016 года, уточняет "Екатеринбурггаз".

"Екатеринбурггаз" окажет максимальное содействие следствию по данному уголовному делу для выяснения истинных причин случившегося", — сообщает компания.