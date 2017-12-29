Подъезд, пострадавший от взрыва газа в пригороде Екатеринбурга, расселили

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Подъезд дома, пострадавший накануне от взрыва бытового газа в пригороде Екатеринбурга, расселили, сообщает в пятницу ГУ МЧС по Свердловской области.

В четверг в поселке Садовом, одном из северных пригородов Екатеринбурга, по адресу улица Верстовая, 2 в квартире, расположенной на последнем этаже пятиэтажного дома, взорвался бытовой газ. Один мужчина получил ожоги, его госпитализировали. Из помещений эвакуировали порядка 40 жильцов. Возникшее возгорание потушили прибывшие пожарные. По факту ЧП возбудили уголовное дело по статье "умышленное повреждение имущества". При осмотре в наружной панели дома обнаружили трещину.

"Сегодня лицензированной организацией будет проведено обследование строительных конструкций, по результатам экспертизы будет принято решение о возможности заселения жильцов. На период проведения экспертизы принято решение о расселении подъезда, в котором произошел взрыв газа. Из подъезда расселены 25 человек, в том числе шесть детей", — отмечает управление.

По информации ГУ МЧС, подъезд, в котором произошел взрыв, сейчас отключен от газа и электричества. Сотрудники управляющей компании проводят работы по восстановлению системы электро- и теплоснабжения в квартире, где произошел пожар, и по всему подъезду.

Управление подчеркивает, что пожар в квартире случился в результате взрыва бытового газа. К такому выводу пришли эксперты испытательной пожарной лаборатории.