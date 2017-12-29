Подъезд, пострадавший от взрыва газа в пригороде Екатеринбурга, расселили

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Подъезд дома, пострадавший накануне от взрыва бытового газа в пригороде Екатеринбурга, расселили, сообщает в пятницу ГУ МЧС по Свердловской области.
"Сегодня лицензированной организацией будет проведено обследование строительных конструкций, по результатам экспертизы будет принято решение о возможности заселения жильцов. На период проведения экспертизы принято решение о расселении подъезда, в котором произошел взрыв газа. Из подъезда расселены 25 человек, в том числе шесть детей", — отмечает управление.
По информации ГУ МЧС, подъезд, в котором произошел взрыв, сейчас отключен от газа и электричества. Сотрудники управляющей компании проводят работы по восстановлению системы электро- и теплоснабжения в квартире, где произошел пожар, и по всему подъезду.
Управление подчеркивает, что пожар в квартире случился в результате взрыва бытового газа. К такому выводу пришли эксперты испытательной пожарной лаборатории.