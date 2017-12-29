В Хабаровске проверяют крупные ТЦ из-за звонков о минировании

ХАБАРОВСК, 29 дек — РИА Новости. Сообщения о минировании нескольких торговых центров в разных районах Хабаровска поступили в пятницу от анонимных источников, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Хабаровскому краю.

"Были звонки о минировании нескольких объектов в Хабаровске. Все звонки проверяются. На месте работают экстренные службы. Пока ни в одном из обследованных магазинов взрывные устройства не найдены. Мы проводим проверки и устанавливаем личности звонивших", — сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, сколько торговых центров в период новогоднего ажиотажа было эвакуировано из-за звонков.

Как сообщили РИА Новости очевидцы, "заминированы" ЦУМ, Дом одежды, Магазины Радости.

"Возле ЦУМа все оцеплено. Стоят машины полиции, скорой помощи, пожарные. Очень много народу и скопление машин. Полицейские никого не пропускают", — рассказала одна из очевидцев.