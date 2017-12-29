В Хабаровском крае нарушено электроснабжение пяти поселков

ХАБАРОВСК, 29 дек — РИА Новости. Энергетики к середине дня пятницы восстановили подачу электричества в большинство обесточенных поселков Хабаровского края, без света остаются пять населенных пунктов, сообщает региональный главк МЧС.
"За прошедшие сутки бригадами электросетей завершены работы по восстановлению линий электропередачи в 10 населенных пунктах Хабаровского края, пострадавших в результате снежного циклона. По состоянию на 14.00 (7.00 мск) 29 декабря, продолжается ремонт и восстановление линий ЛЭП поселке Солонцы Ульчского района и в четырех населенных пунктах Николаевского района. При этом в четырех из них свет отсутствует лишь в части жилых домов и социальных объектов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что, кроме нарушения электроснабжения, из-за сильного ветра, по предварительным данным, повреждена кровля на 51 здании в двух районах края, в том числе на жилых домах и социально значимых объектах. Представители комиссий местного самоуправления проводят обход объектов и уточняют ущерб.
Уточняется, что восстановлением электроснабжения занимаются 30 бригад в составе более 100 человек и 40 единиц техники. Также к ремонтным работам привлекаются специалисты местных предприятий. Работу осложняют выпавшие обильные осадки и заносы, а также сохраняющиеся порывистый ветер и снег.
Кроме того, около 40 человек и более 20 единиц техники занимаются расчисткой от снега дорог в Ванинском, Ульчском и Николаевском районах.