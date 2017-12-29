В Хабаровском крае нарушено электроснабжение пяти поселков

ХАБАРОВСК, 29 дек — РИА Новости. Энергетики к середине дня пятницы восстановили подачу электричества в большинство обесточенных поселков Хабаровского края, без света остаются пять населенных пунктов, сообщает региональный главк МЧС.

Ранее сообщалось, что со вторника Хабаровский край находится под действием циклона. Без электроснабжения остались более 20 поселков в трех районах края. Вводилось ограничение движения для пассажирских автобусов на междугородних трассах.

"За прошедшие сутки бригадами электросетей завершены работы по восстановлению линий электропередачи в 10 населенных пунктах Хабаровского края, пострадавших в результате снежного циклона. По состоянию на 14.00 (7.00 мск) 29 декабря, продолжается ремонт и восстановление линий ЛЭП поселке Солонцы Ульчского района и в четырех населенных пунктах Николаевского района. При этом в четырех из них свет отсутствует лишь в части жилых домов и социальных объектов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, кроме нарушения электроснабжения, из-за сильного ветра, по предварительным данным, повреждена кровля на 51 здании в двух районах края, в том числе на жилых домах и социально значимых объектах. Представители комиссий местного самоуправления проводят обход объектов и уточняют ущерб.

Уточняется, что восстановлением электроснабжения занимаются 30 бригад в составе более 100 человек и 40 единиц техники. Также к ремонтным работам привлекаются специалисты местных предприятий. Работу осложняют выпавшие обильные осадки и заносы, а также сохраняющиеся порывистый ветер и снег.

Кроме того, около 40 человек и более 20 единиц техники занимаются расчисткой от снега дорог в Ванинском, Ульчском и Николаевском районах.