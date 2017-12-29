Аэропорт в Воронеже не принимает и не отправляет самолеты из-за тумана

ВОРОНЕЖ, 29 дек — РИА Новости. Сильный туман не позволяет международному аэропорту "Воронеж" принимать и отправлять самолеты, задерживаются рейсы в Москву, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.

Видимость в аэропорту Воронежа составляет сейчас 150 метров, по огням на взлетной полосе — 350 метров, высота облаков — 30 метров.

"Прилет и вылет двух рейсов задерживается по метеоусловиям в Воронеже, туман у нас", — сказал собеседник агентства.

По данным онлайн-табло, самолет из аэропорта Домодедово, который должен приземлиться в 9.40 мк, ожидается в 13.00 мск, самолет из Шереметьево вместо 10.20 мск ожидается в 12.10 мск. Вылеты из Воронежа в Москву в Домодедово и Шереметьево задержаны с 10.25 мск до 13.50 мск и с 11.10 мск до 13.00 мск.

Для нормальной работы аэропорта видимость должна быть не менее 1400 метров, высота облаков – не менее 110 метров. Улучшение погодных условий ожидается после 12.00 мск.

Аэропорт "Воронеж" в настоящее время работает с 30 авиакомпаниями и обслуживает регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Стамбул, Дубай, Бишкек, Ереван и Ташкент.