Движение паромов между Хабаровским краем и Сахалином возобновлено

Паромное сообщение по перевозке грузов между портами Холмск (Сахалин) и Ванино (Хабаровский край). Архивное фото

Паромное сообщение по перевозке грузов между портами Холмск (Сахалин) и Ванино (Хабаровский край). Архивное фото

ХАБАРОВСК, 29 дек — РИА Новости. Движение паромов на переправе "Ванино-Холмск" между Хабаровским краем и Сахалином возобновлено, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю в пятницу.

"С 11.00 25 декабря в связи с ожидаемым ухудшением метеоусловий в Татарском проливе, и образованием волны высотой до четырех метров, было ограниченно движение паромов. Вечером в четверг ограничение для движения паромов снято", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что несколько дней Хабаровский край находится под действием циклона. Без электроснабжения остались более 20 поселков в трех районах края. На дорогах вводилось ограничение движения для пассажирских автобусов на междугородних трассах.

К вечеру четверга без света оставались 12 поселков в двух районах края. Восстановлено движение автобусов по трассе Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре.