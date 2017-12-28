В больницах остаются шесть пострадавших при взрыве в магазине Петербурга

Сотрудник полиции у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

Сотрудник полиции у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек — РИА Новости. Шесть пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" в Петербурге остаются в больницах, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

"По состоянию на 21.30 28 декабря общее количество пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток": 14 человек. Из них от госпитализации отказались 6 пострадавших. Остаются в стационарах: средней тяжести — 2, средне-тяжелой ближе к удовлетворительному — 3, удовлетворительной – 1", — написала Митянина в своем микроблоге в Twitter.

Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало 27 декабря в супермаркете в Петербурге. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. В четверг президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.