На Ставрополье столкнулись автобус и "Газель"

ПЯТИГОРСК, 28 дек — РИА Новости. Шесть человек обратились за медицинской помощью в результате столкновения автобуса и "Газели" на Ставрополье, одному пострадавшему потребовалась госпитализация, сообщает краевое управление ГИБДД.
Как отмечается, за медицинской помощью обратились шесть человек — водитель "Газели" и пять пассажиров автобуса. "Госпитализация понадобилась одному пассажиру — у мужчины подозрение на перелом ключицы. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, движение затруднено. Обстоятельства уточняются", — добавили в УГИБДД.