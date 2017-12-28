На Ставрополье столкнулись автобус и "Газель"

ПЯТИГОРСК, 28 дек — РИА Новости. Шесть человек обратились за медицинской помощью в результате столкновения автобуса и "Газели" на Ставрополье, одному пострадавшему потребовалась госпитализация, сообщает краевое управление ГИБДД.

"По предварительным данным, около 20.00 мск в Предгорном районе водитель автомобиля "Газель" при повороте налево в направлении города Лермонтова, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с пассажирским автобусом "Богдан". В момент автоаварии в салоне автобуса находились 17 пассажиров — работников одного из предприятий, которых водитель вез по домам. В "Газели" пассажиров не было", — говорится в сообщении.

Как отмечается, за медицинской помощью обратились шесть человек — водитель "Газели" и пять пассажиров автобуса. "Госпитализация понадобилась одному пассажиру — у мужчины подозрение на перелом ключицы. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, движение затруднено. Обстоятельства уточняются", — добавили в УГИБДД.