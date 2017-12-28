Евкуров после взрыва в Петербурге поручил усилить безопасность в Ингушетии

НАЛЬЧИК, 28 дек – РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров после взрыва в Санкт-Петербурге поручил властям республики усилить меры безопасности в местах массового пребывания людей, сообщает пресс-служба руководителя региона.

В среду, 27 декабря, в супермаркете в Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. Всего пострадали 13 человек, сейчас в стационарах остаются шестеро. В четверг президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

"Трагедия, произошедшая вчера в Санкт-Петербурге, показывает, что нам надо больше и внимательнее работать в местах массового скопления людей, обеспечивать порядок не только на уличных мероприятиях, но и в крупных торгово-развлекательных центрах. Прошу не забывать, что члены международных террористических организаций не оставляют попыток совершения террористических актов как на территории России, так и по всему миру", — сказал Евкуров в четверг на заседании региональной антитеррористической комиссии.

Глава республики дал ряд поручений Совету безопасности Ингушетии. "В частности, Евкуров считает необходимым проверить работу систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей (мечетях, рынках, торговых центрах, учреждениях образования и здравоохранения)" — отмечает пресс-служба.