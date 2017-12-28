В суд поступило ходатайство СК об аресте экс-директора "Меньшевика"

Стрельба на фабрике на юго-востоке Москвы (47)

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Следственный комитет просит арестовать экс-директора фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова по обвинению в убийстве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Алексей Черников.

"Ходатайство следствия об избрании меры пресечения поступило в суд", — сказал пресс-секретарь.

По информации следствия, утром в среду бывший хозяин фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, "вступив в словесный конфликт" с нынешним руководством, устроил стрельбу, убив одного человека, и скрылся.

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУМВД по Москве Юрий Титов, подозреваемый был задержан полицейскими на территории организации, расположенной на улице Правды в столице.