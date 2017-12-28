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Происшествия

"Совершен теракт": в Петербурге усиливают меры безопасности после взрыва

Сюжет:
Главное за 28 декабря 2017 года (12)
18:2928.12.2017
(обновлено: 19:22 28.12.2017)
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© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкСотрудники следственного комитета РФ во время следственных мероприятий у магазина Перекресток в Санкт-Петербурге. 28 декабря 2017Сотрудники следственного комитета РФ во время следственных мероприятий у магазина Перекресток в Санкт-Петербурге. 28 декабря 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. После взрыва, произошедшего в магазине в Санкт-Петербурге в среду, власти города планируют обсудить меры безопасности с ритейлерами. При этом представители сетевых ритейлеров уже сообщают об усилении мер безопасности в отношении камер хранения. Кроме того, после взрыва петербургский метрополитен провел дополнительный инструктаж с соответствующими службами.

Сотрудники полиции у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Клинцевич о взрыве в Петербурге: надо разобраться, где не сработал закон
Президент России Владимир Путин назвал взрыв в Санкт-Петербурге терактом. Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что система предупреждения террористических актов в России достаточно эффективна, но минимальные риски все же остаются. Для предотвращения таких ЧП важна активность граждан и общественных организаций, отметил глава ведомства.

В среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. СК РФ сообщил, что, по предварительным данным, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, эквивалентное по мощности 200 граммам тротила. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.

Всего пострадали 13 человек, на данный момент в стационарах остаются шесть человек.

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© Ruptly
Последствия взрыва в супермаркете Санкт-Петербурга, где произошел теракт

Усиление мер безопасности 

Спецавтомобили у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
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"Вспышка, потом темнота": очевидцы рассказали о взрыве в Петербурге
Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга намерен обсудить усиление мер безопасности с представителями компании X5 Retail Group, управляющей торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", а также другими ритейлерами, сообщил журналистам глава комитета Эльгиз Качаев.

"Сейчас приехало руководство службы безопасности X5 Retail Group в Петербург. Сейчас у нас будет совещание, на котором будем проговаривать, какие еще дополнительные меры можно ввести… С другими ритейлерами тоже (будем обсуждать этот вопрос). Мы разошлем соответствующие письма с предложениями, будем собирать мнения… Здесь нужен комплекс мероприятий", — сказал он.

По его словам, ритейлеры и сами заинтересованы в соответствующих мерах безопасности, уговаривать никого не нужно.

Последствия взрыва в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв.Сотрудники МЧС у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
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В среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв.
© Фото : Национальный антитеррористический комитетБомба была заложена в зоне камеры хранения магазина.Последствия взрыва в магазине Перекресток в Санкт-Петербурге. 27 декабря 2017
© Фото : Национальный антитеррористический комитет
Бомба была заложена в зоне камеры хранения магазина.
© Фото : Национальный антитеррористический комитетВ результате взрыва пострадали 13 человек.Последствия взрыва в магазине Перекресток в Санкт-Петербурге. 27 декабря 2017
© Фото : Национальный антитеррористический комитет
В результате взрыва пострадали 13 человек.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ больницы города были направлены девять пострадавших, один из них в тяжелом состоянии.Сотрудник полиции у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017
© РИА Новости
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В больницы города были направлены девять пострадавших, один из них в тяжелом состоянии.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкК утру четверга в больницах города оставались шесть человек.Сотрудники МЧС у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017
© РИА Новости
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К утру четверга в больницах города оставались шесть человек.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПричиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, эквивалентное по мощности 200 граммам тротила.Сотрудник полиции у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017
© РИА Новости
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Причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, эквивалентное по мощности 200 граммам тротила.
© Фото : Национальный антитеррористический комитетПосле ЧП было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.Последствия взрыва в магазине Перекресток в Санкт-Петербурге. 27 декабря 2017
© Фото : Национальный антитеррористический комитет
После ЧП было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.
© Фото : Национальный антитеррористический комитетПри взрыве использовались поражающие элементы, поэтому это можно расценивать как теракт, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Последствия взрыва в магазине Перекресток в Санкт-Петербурге. 27 декабря 2017
© Фото : Национальный антитеррористический комитет
При взрыве использовались поражающие элементы, поэтому это можно расценивать как теракт, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин находится на постоянной связи с представителями спецслужб по вопросу расследования взрыва в Санкт-Петербурге.Разбитые стекла в магазине Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Президент России Владимир Путин находится на постоянной связи с представителями спецслужб по вопросу расследования взрыва в Санкт-Петербурге.
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"У них есть система безопасности, это и камеры, это и охрана. Но сейчас нужно понять, какие еще меры будут эффективно влиять. Есть профессионалы в этом вопросе, я не профессионал. Кто-то скажет: нужно поставить рамки, кто-то скажет, что необходимо ставить другие системы видеонаблюдения. Это должны решать профессионалы… Наша задача — тоже принимать участие и систематизировать эту работу", — сказал Качаев.

Он отметил, что X5 Retail Group готова оказать финансовую помощь по лечению пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток".

Что уже сделано

Сотрудники полиции у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017
© РИА Новости
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Эксперт о версиях взрыва в Петербурге: от конкуренции до случайности
Между тем сетевой ритейл в России уже усиливает меры безопасности в отношении камер хранения.

"Компания "Лента" усилила меры безопасности во всех магазинах сети в Санкт-Петербурге и области. Камеры хранения закрыты и не используются, введен дополнительный контроль", — сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ленты".

Ритейлер "Дикси" с сегодняшнего дня и до 9 января переходит на усиленный режим охраны и антитеррористической защищенности магазинов и прилегающей к ним территорий.

"А именно: в течение рабочего дня сотрудники магазинов, представители службы безопасности компании и частных охранных предприятий-партнеров делают обходы территории торгового объекта на предмет выявления оставленных бесхозных сумок, пакетов и любых подозрительных предметов, ежечасно проверяется содержимое покупательских ячеек в камерах хранения, осуществляется контроль кассовой зоны на предмет оставленных, забытых вещей", — рассказал РИА Новости представитель "Дикси" Владимир Русанов.

Взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге
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Теракт в супермаркете в Санкт-Петербурге

Что касается компании X5 Retail Group, в магазине "Перекресток" которой и произошел взрыв, то там демонтировали все камеры хранения.

Снегопад в Петербурге
© РИА Новости / Игорь Руссак
Эксперт о пресечении терактов в Петербурге: следствие выявит всю цепочку
"Это временная мера, камеры хранения будут возвращаться для удобства покупателей по мере завершения проверки", — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ритейлера. Контроль в магазинах сетей X5 Retail — "Перекресток", "Пятерочка", "Карусель" — был усилен еще в среду.

После взрыва в супермаркете петербургский метрополитен, где в предновогодний период усилен режим безопасности, провел дополнительный инструктаж с соответствующими службами.

"Дополнительные меры безопасности введены в метрополитене с вместе с началом массовых мероприятий по подготовке к празднованию Нового года, и со взрывом это никак не связано. Тем не менее, после этого происшествия проведен дополнительный инструктаж служб по обеспечению транспортной безопасности", — сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь ГУП "Петербургский метрополитен" Юлия Шавель.

Путин: совершен теракт

Сотрудники полиции и МЧС у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
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X5 Retail окажет поддержку пострадавшим при взрыве в петербургском магазине
Президент РФ назвал взрыв в Санкт-Петербурге терактом. "Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт", — сказал он на встрече с офицерами-участниками военной операции в Сирии, напомнив, что недавно ФСБ пресекла попытку еще одного теракта в Санкт-Петербурге.

Путин сообщил, что директору ФСБ Александру Бортникову поручено действовать в рамках закона в отношении тех, кто вынашивает планы по осуществлению террористических атак в России, но в случае угрозы сотрудникам преступники должны быть ликвидированы.

Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин находится на постоянной связи с представителями спецслужб по вопросу расследования произошедшего в Петербурге.

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© РИА Новости
Путин назвал терактом взрыв в Петербурге и рассказал о своем указании для ФСБ

Система эффективна, но риски есть

Песков также отметил, что в Кремле не считают взрыв недоработкой спецслужб.

Последствия взрыва в магазине Перекресток в Санкт-Петербурге. 27 декабря 2017
© Фото : Национальный антитеррористический комитет
В Кремле не считают взрыв в Петербурге недоработкой спецслужб
"Нет, не считают. По мере выявления каких-то деталей эти детали анализируются, докладываются главе государства. На основе этих докладов глава государства делает свое заключение", — сказал Песков, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле просчетом спецслужб произошедшее в Петербурге, учитывая, что изначально версия теракта отрицалась.

Кроме того, по словам Пескова, постановка вопроса о том, что Санкт-Петербург стал более уязвимым для терактов, некорректна; терроризм представляет опасность для любого населенного пункта в мире.

В свою очередь глава МЧС Владимир Пучков заявил РИА Новости, что система предупреждения террористических актов в России достаточно эффективна, но минимальные риски все же остаются.

"Конечно, это трагический случай, к сожалению, пострадали люди. И я должен сказать, что в Российской Федерации действует достаточно эффективная система профилактики, предупреждения подобных явлений. И риски минимальные, но они остаются", — подчеркнул министр, отвечая на вопрос о последствиях теракта в Санкт-Петербурге.

Пучков отметил, что для предотвращения терактов помимо работы профильных служб "очень важна активная, энергичная работа всех граждан, общественных организаций, потому что целью такого воздействия является дестабилизировать ситуацию, запугать людей".

Следствие отрабатывает все версии 

Последствия взрыва в магазине Перекресток в Санкт-Петербурге. 27 декабря 2017
© Фото : Национальный антитеррористический комитет
Франция выразила солидарность с Россией после теракта в Санкт-Петербурге
По предварительным данным СК, самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, взорвалось в одной из камер хранения магазина.

Как сообщила в четверг официальный представитель СК Светлана Петренко, следствие продолжает отрабатывать все версии причин взрыва, включая теракт.

"Следствие находится в активной стадии, и мы продолжаем отрабатывать все версии, включая теракт", — сказала она.

Помощь пострадавшим

При взрыве пострадали в общей сложности 13 человек. Утром в четверг двое раненых были выписаны из больниц, госпитализированными остаются шесть человек, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

Губернатор Санкт-Петербурга поручил подготовить распоряжение об оказании материальной помощи пострадавшим. Как сообщил пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов, из резервного фонда каждому пострадавшему будет выплачено 300 тысяч рублей.

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Происшествия
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Zloy Pozik
А почему не рассматривают конкуренцию?!! там в 100 метрах "Пятёрочка", "Дикси". "7я" была. Вроде... Чем не версия. Не в Калиненском Универмане(200 метров) рвануло, а в сетевом магазине.
20:56
28.12.2017
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Неистовый Одобрямс
По всей стране надо усиливать. В нынешнее непростое время настала уже пора гражданам поступиться своими правами и обрести больше обязанностей. Ради собственной же безопасности!
18:40
28.12.2017
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