Суд оставил вице-спикера нижегородского заксобрания под арестом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 дек – РИА Новости. Нижегородский областной суд оставил под стражей заместителя председателя регионального Законодательного собрания, экс-главу Нижнего Новгорода Олега Сорокина, передает корреспондент РИА Новости.

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода 19 декабря избрал вице-спикеру меру пресечения в виде заключения под стражу. Он арестован до 17 февраля. Адвокат Олега Сорокина 22 декабря обжаловал это решение. В частности, в апелляционной жалобе он просит суд избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

В ходе заседания адвокаты Сорокина попросили суд отменить постановление районного суда и освободить подзащитного из-под стражи. Сам вице-спикер ходатайствовал о замене ареста на более мягкий вариант меры пресечения — домашний арест или подписку о невыезде, аргументируя это необходимостью организовать свою защиту. "Максимально заинтересован в том, чтобы следствие чувствовало себя спокойно, но и я мог бы осуществлять свою защиту", — сказал он.

Представители гособвинения высказались против изменения меры пресечения. По их мнению, постановление суда первой инстанции является законным и обоснованным. Также они представили суду медицинскую справку, согласно которой у Сорокина "отсутствуют заболевания, препятствующие его содержанию под стражей".

"Суд постановил постановление Нижегородского районного суда от 19 декабря об избрании меры пресечения… Оставить без изменения, жалобу без удовлетворения ", — зачитал решение судья Владимир Герасимов, добавив, что это решение может быть обжаловано.

Адвокат Сорокина Сергей Лебедев в беседе с журналистами назвал решение областного суда "вопиющей несправедливостью" и высказал намерение обжаловать его. "Как можно быть удовлетворённым, если вопиющая несправедливость происходит… Пытаться будем обжаловать, у нас, к сожалению, мало возможностей, но подадим кассационную жалобу", — сказал он. По его словам, обвинение построено на подмене понятий.

Ранее объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области сообщала, что Сорокину "предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ… являясь должностным лицом — главой города Нижнего Новгорода — он лично получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе".