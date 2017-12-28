В пригороде Екатеринбурга в квартире жилого дома взорвался газ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Один человек пострадал в результате взрыва газа в квартире в пригороде Екатеринбурга, сообщил в четверг РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
"Полицейские установили хозяина жилища. Это местный житель 1985 года рождения. В момент ЧП он был дома один. Гражданин получил ожоги третьей степени и был доставлен в ожоговый центр 40-й горбольницы Екатеринбурга", — сказал Горелых.
Он добавил, что, по одной из предварительных версий, ЧП могло произойти из-за лопнувшего шланга, который ведет к плите. Отрабатываются и другие предположения. На настоящий момент специалисты склонны считать, что инцидент имеет бытовой характер. Информации о погибших и других пострадавших пока не поступало. Ведется проверка, сотрудники МВД выясняют, когда и кем в последний раз в этом доме проверялось газовое оборудование, как характеризуется хозяин квартиры, в которой случилось ЧП.
Свердловская областная прокуратура также начала проверку по факту случившегося. "По результатам проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства в сфере пожарной безопасности, изучена деятельности специализированных подразделений, ответственных за надлежащее и исправное состояние газовых приборов", — уточняет ведомство.