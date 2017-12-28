В пригороде Екатеринбурга в квартире жилого дома взорвался газ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Один человек пострадал в результате взрыва газа в квартире в пригороде Екатеринбурга, сообщил в четверг РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, инцидент произошел в поселке Садовом, являющемся одним из северных пригородов столицы Среднего Урала, по адресу: улица Верстовая, 2, в квартире на последнем этаже пятиэтажного дома. Первоначальная информация о возгорании поступила в полицию в 17.20 по местному времени от огнеборцев, а позже выяснилось, что причиной воспламенения стал взрыв газа, выбивший стекла в окнах. Из помещений эвакуировали порядка 40 человек, а подачу газа перекрыли. На место выехала следственно-оперативная группа отдела полиции №14.

"Полицейские установили хозяина жилища. Это местный житель 1985 года рождения. В момент ЧП он был дома один. Гражданин получил ожоги третьей степени и был доставлен в ожоговый центр 40-й горбольницы Екатеринбурга", — сказал Горелых.

Он добавил, что, по одной из предварительных версий, ЧП могло произойти из-за лопнувшего шланга, который ведет к плите. Отрабатываются и другие предположения. На настоящий момент специалисты склонны считать, что инцидент имеет бытовой характер. Информации о погибших и других пострадавших пока не поступало. Ведется проверка, сотрудники МВД выясняют, когда и кем в последний раз в этом доме проверялось газовое оборудование, как характеризуется хозяин квартиры, в которой случилось ЧП.

По информации регионального ГУМЧС, пожар в квартире ликвидировали за 35 минут. В тушении участвовали 11 человек и четыре спецмашины. Среди эвакуированных – восемь детей и трое граждан с ограниченными возможностями.

Свердловская областная прокуратура также начала проверку по факту случившегося. "По результатам проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства в сфере пожарной безопасности, изучена деятельности специализированных подразделений, ответственных за надлежащее и исправное состояние газовых приборов", — уточняет ведомство.