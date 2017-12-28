Мужчину, устроившего стрельбу в воздух в Химках, задержали

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Мужчина, устроивший стрельбу в воздух в Химках, задержан, по данному факту сотрудники полиции проводят проверку, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что мужчина устроил стрельбу после того, как на крышу его дома упало дерево. По словам источника, местный житель рассердился на рабочих, которые пилили деревья, и несколько раз выстрелил из окна своей квартиры в воздух.

Как сообщили в ГУ МВД, подозреваемым в стрельбе оказался житель Солнечногорского района Московской области. Мужчина доставлен в отдел полиции.

"В результате происшествия никто не пострадал. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", — подчеркивается в сообщении.