В Москве задержали Илью Яшина

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Глава совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин сообщил о своем задержании.

Меня задержала полиция рядом с домом. Везут в ОВД Красносельского района в сопровождении пятерых (!) сотрудников. — Илья Яшин (@IlyaYashin) 28 декабря 2017 г.

Депутат предполагает, что на него могут составить протокол о нарушении порядка организации и проведения митинга. "Не знаю, какая статья, видимо, это 20.2 ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". — Прим. ред.), наверное, будет. Они протокол, так понимаю, хотят составить", — сказал Яшин РИА Новости.

Ранее префектура ЦФО отказала Яшину в проведении акции в Лермонтовском сквере из-за того, что он пропустил срок подачи уведомления и не собрал необходимый пакет документов. Столичная прокуратура предупредила депутата об административной ответственности, если он устроит несогласованную акцию, а МВД попросило горожан воздержаться от участия в ней.

В итоге, по данным ГУ МВД, на акцию в Лермонтовском сквере пришли около 300 человек. В отношении организаторов правоохранители собрали материал об административном правонарушении.