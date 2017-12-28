Магазины усилили контроль за камерами хранения после взрыва в Петербурге

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Сетевой ритейл в России усиливает меры безопасности в отношении камер хранения из-за взрыва, произошедшего в магазине в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости представители компаний.
"Компания "Лента" усилила меры безопасности во всех магазинах сети в Санкт-Петербурге и области. Камеры хранения закрыты и не используются, введён дополнительный контроль", — сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ленты".
Ритейлер "Дикси" с сегодняшнего дня и до 9 января переходит на усиленный режим охраны и антитеррористической защищенности магазинов и прилегающей к ним территорий.
Что касается компании X5 Retail Group, в магазине "Перекресток" которой и произошел взрыв, то там демонтировали все камеры хранения. "Это временная мера, камеры хранения будут возвращаться для удобства покупателей по мере завершения проверки", — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ритейлера. Контроль в магазинах сетей X5 Retail — "Перекресток", "Пятерочка", "Карусель" — был усилен еще в среду.