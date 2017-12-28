Магазины усилили контроль за камерами хранения после взрыва в Петербурге

Сотрудники следственного комитета РФ во время следственных мероприятий у магазина Перекресток в Санкт-Петербурге. 28 декабря 2017

Сотрудники следственного комитета РФ во время следственных мероприятий у магазина Перекресток в Санкт-Петербурге. 28 декабря 2017

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Сетевой ритейл в России усиливает меры безопасности в отношении камер хранения из-за взрыва, произошедшего в магазине в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости представители компаний.

В среду, 27 декабря, в супермаркете в Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. Всего пострадали 13 человек, сейчас в стационарах остаются шестеро. В четверг президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

"Компания "Лента" усилила меры безопасности во всех магазинах сети в Санкт-Петербурге и области. Камеры хранения закрыты и не используются, введён дополнительный контроль", — сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ленты".

Ритейлер "Дикси" с сегодняшнего дня и до 9 января переходит на усиленный режим охраны и антитеррористической защищенности магазинов и прилегающей к ним территорий.

"А именно: в течение рабочего дня сотрудники магазинов, представители службы безопасности компании и частных охранных предприятий-партнёров делают обходы территории торгового объекта на предмет выявления оставленных бесхозных сумок, пакетов и любых подозрительных предметов, ежечасно проверяется содержимое покупательских ячеек в камерах хранения, осуществляется контроль кассовой зоны на предмет оставленных, забытых вещей", — рассказал РИА Новости представитель "Дикси" Владимир Русанов.

Что касается компании X5 Retail Group, в магазине "Перекресток" которой и произошел взрыв, то там демонтировали все камеры хранения. "Это временная мера, камеры хранения будут возвращаться для удобства покупателей по мере завершения проверки", — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ритейлера. Контроль в магазинах сетей X5 Retail — "Перекресток", "Пятерочка", "Карусель" — был усилен еще в среду.