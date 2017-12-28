Франция выразила солидарность с Россией после теракта в Санкт-Петербурге

ПАРИЖ, 28 дек — РИА Новости, Виктория Иванова. Франция выражает солидарность с Россией после теракта, который произошел накануне в супермаркете в Санкт-Петербурге, заявили во французском внешнеполитическом ведомстве.

Вечером в минувшую среду в супермаркете в Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. Всего пострадали 13 человек, сейчас в стационарах остаются шестеро. В четверг президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Последствия взрыва в супермаркете Санкт-Петербурга, где произошел теракт

"Франция осуждает теракт, произошедший 27 декабря в супермаркете в Санкт-Петербурге. Мы выражаем поддержку пострадавшим и их семьям", — говорится в сообщении. В МИД также засвидетельствовали солидарность Франции с Россией.