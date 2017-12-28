НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 дек — РИА Новости. Бывший губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев готов лично поручиться за арестованного заместителя председателя законодательного собрания региона, экс-главу Нижнего Новгорода Олега Сорокина, соответствующее ходатайство было озвучено в четверг на заседании суда, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области сообщала, что Сорокину "предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ… являясь должностным лицом — главой города Нижнего Новгорода — он лично получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе".

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода 19 декабря избрал вице-спикеру меру пресечения в виде заключения под стражу. Он арестован до 17 февраля. Адвокат Сорокина 22 декабря обжаловал это решение. В частности, в апелляционной жалобе он просит суд избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Нижегородский областной суд в четверг рассматривает апелляционную жалобу на арест вице-спикера.

В ходе заседания адвокаты Сорокина ходатайствовали о приобщении к материалам дела обращений от ряда общественных деятелей. В частности, лично поручиться за вице-спикера готовы экс-губернатор Валерий Шанцев, народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, главный редактор МК Павел Гусев, а также Дмитрий Дибров, Арина Шарапова и другие.

Представители гособвинения после ознакомления с копиями документов выразили сомнения в подлинности подписей Бабкиной и Шараповой. По их мнению, подписи на соответствующих ходатайствах отличаются от тех, что в паспортах.

Сорокин, принимающий участие в заседании в режиме видеоконференцсвязи, отметил, что само подозрение носит оскорбительный характер. Адвокат также заверил суд в подлинности документов.

Суд постановил приобщить эти документы к материалам дела.