Главу отдела наркоконтроля УМВД Нальчика подозревают в получении взятки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Перейти в фотобанк Госдума приняла закон о создании реестра коррупционеров Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков (ОНК) УМВД по Нальчику, которого подозревают в получении взятки, сообщает региональное СУСК.

По версии следствия, в ноябре в ходе санкционированного обследования жилища гражданина сотрудники ОНК изъяли 0,22 грамма марихуаны. По данному факту было инициировано проведение доследственной проверки.

"Подозреваемый предложил гражданину за денежное вознаграждение в сумме 50 тысяч рублей оказать содействие в его освобождении от уголовной ответственности. После этого мужчина обратился в подразделение собственной безопасности МВД по КБР с заявлением о вымогательстве у него денег", — отмечает ведомство.

По данным следствия, на следующий день под контролем оперативников были проведены мероприятия по передаче требуемой суммы взятки и задержанию подозреваемого.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Получение должностным лицом взятки в значительном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы.

В пресс-службе МВД по КБР сообщили, что министр внутренних дел по республике Игорь Ромашкин в отношении полицейского назначил служебную проверку.