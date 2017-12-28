Главу отдела наркоконтроля УМВД Нальчика подозревают в получении взятки

По версии следствия, в ноябре в ходе санкционированного обследования жилища гражданина сотрудники ОНК изъяли 0,22 грамма марихуаны. По данному факту было инициировано проведение доследственной проверки.
"Подозреваемый предложил гражданину за денежное вознаграждение в сумме 50 тысяч рублей оказать содействие в его освобождении от уголовной ответственности. После этого мужчина обратился в подразделение собственной безопасности МВД по КБР с заявлением о вымогательстве у него денег", — отмечает ведомство.
По данным следствия, на следующий день под контролем оперативников были проведены мероприятия по передаче требуемой суммы взятки и задержанию подозреваемого.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Получение должностным лицом взятки в значительном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы.
В пресс-службе МВД по КБР сообщили, что министр внутренних дел по республике Игорь Ромашкин в отношении полицейского назначил служебную проверку.