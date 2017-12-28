Пучков рассказал о российской системе предупреждения терактов

Сотрудники следственного комитета РФ во время следственных мероприятий у магазина Перекресток в Санкт-Петербурге. 28 декабря 2017

Сотрудники следственного комитета РФ во время следственных мероприятий у магазина Перекресток в Санкт-Петербурге. 28 декабря 2017

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Система предупреждения террористических актов в России достаточно эффективна, но минимальные риски все же остаются; для предотвращения таких ЧП важна активность граждан и общественных организаций, заявил РИА Новости глава МЧС Владимир Пучков.

В среду, 27 декабря, в супермаркете в Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. Всего пострадали 13 человек, сейчас в стационарах остаются шестеро. В четверг президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

"Конечно, это трагический случай, к сожалению, пострадали люди. И я должен сказать, что в Российской Федерации действует достаточно эффективная система профилактики, предупреждения подобных явлений. И риски минимальные, но они остаются", — подчеркнул министр, отвечая на вопрос о последствиях теракта в Санкт-Петербурге.

Пучков отметил, что для предотвращения терактов помимо работы профильных служб "очень важна активная, энергичная работа всех граждан, общественных организаций, потому что целью такого воздействия является дестабилизировать ситуацию, запугать людей".

"И не достигнув этой цели, все подобные явления сойдут на нет", — резюмировал глава МЧС.