На Кубани усилят меры безопасности после взрыва в Петербурге

Взрыв в магазине в Санкт-Петербурге (55)

КРАСНОДАР, 28 дек — РИА Новости. На Кубани усилят меры безопасности после произошедшего в Санкт-Петербурге взрыва, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"В связи со случившимся накануне терактом в Петербурге мы, безусловно, усилим меры безопасности в крае в праздничные дни. В местах массового скопления людей и особенно там, где находятся дети, увеличена охрана. Особое внимание уделяется антитеррористической защищенности торговых центров, домов культуры, вокзалов и аэропортов", — сказал губернатор.

Как добавил Кондратьев, Новый год и Рождество – одни из главных для жителей России праздников, и очень многие проведут их именно на Кубани. "И мы постараемся сделать все возможное, чтобы ничто не омрачило предстоящие новогодние каникулы", — подчеркнул глава региона.

В среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. СК РФ сообщил, что, по предварительным данным, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, мощностью эквивалентное 200 граммам тротила. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. Всего пострадали 13 человек. На данный момент в стационарах остаются шесть человек.

Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Позднее официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что следствие продолжает отрабатывать все версии причин взрыва в магазине в Санкт-Петербурге, включая теракт.

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