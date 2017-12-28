Вице-губернатор Петербурга назвал взрыв очередным вызовом горожанам

Взрыв в магазине в Санкт-Петербурге (55)

Последствия взрыва в магазине Перекресток в Санкт-Петербурге. 27 декабря 2017

Последствия взрыва в магазине Перекресток в Санкт-Петербурге. 27 декабря 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Взрыв в Петербурге стал очередным вызовом горожанам, властям и правоохранительной системе, заявил журналистам вице-губернатор города Игорь Албин.

В среду вечером в магазине "Перекресток" в Петербурге прогремел взрыв, пострадали 13 человек. В больницах остаются шестеро пострадавших. По предварительным данным СК, в камере хранения сработало устройство, начиненное поражающими элементами, мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц.

"Это очередной вызов, который прозвучал в отношении нас, горожан, власти, правоохранительной системы. Мы как одна семья — ни одного пострадавшего человека не оставим без внимания и заботы городских властей. Сформирован штаб, работают мои коллеги, правоохранители… Самое главное — нам всем надо быть бдительными, потому как мир сегодня борется с такой негативной силой, как международный терроризм…, тем более накануне праздников, когда у всех повышенное настроение и мы позволяем себе расслабиться", – сказал чиновник.

В апреле в петербургском метро на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Общее количество погибших составило 16 человек, включая самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.