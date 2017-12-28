Пострадавшего при взрыве в магазине в Петербурге готовят к операции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Врачи Александровской больницы, куда были госпитализированы несколько пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток", готовятся в ближайшее время провести операцию одному из раненых, гражданину Узбекистана, сообщил журналистам замглавврача больницы Александр Чикин.

"Повреждающий элемент попал в брюшную полость, в ближайшее время будет проведена операция", — сказал медик.

По словам главы комитета по здравоохранению Михаила Дубины, пациент уже способен говорить и думает, как ему выйти на работу. Он сказал, что повреждающий элемент попал в область брюшной стенки рядом с мочеточниками. Чикин, в свою очередь, уточнил, что этот элемент внешне похож на гайку, это предположение основано на данных компьютерной томографии.

"Я надеюсь, что в ближайшее время все пациенты будут выписаны", — сказал Чикин.

В среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. СК РФ сообщил, что, по предварительным данным, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, эквивалентное по мощности 200 граммам тротила. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. Всего пострадали 13 человек, на данный момент в стационарах остаются шесть человек. В четверг президент России Владимир Путин назвал происшедшее терактом.