Суд над "ангарским маньяком" будет проходить в частично закрытом режиме

ИРКУТСК, 28 дек – РИА Новости. Рассмотрение уголовного дела "ангарского маньяка" Михаила Попкова, начатое 28 декабря, продолжится в частично закрытом режиме, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Иркутского областного суда.

Ранее сообщалось, что прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего жителя Ангарска Михаила Попкова. Бывший милиционер уже признан виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум женщинам. За данные преступления он осужден на пожизненный срок в январе 2015 года. После вынесения приговора Попков признался еще в 60 преступлениях, среди которых 59 убийств и одно покушение на убийство. Расследование было продолжено в рамках нового уголовного дела. В четверг по нему состоялось первое судебное заседание.

"Были разрешены некоторые процессуальные вопросы, в частности, о рассмотрении уголовного дела в частично закрытом режиме. При рассмотрении эпизодов по преступлениям, сопряженным с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера – статья 105, пункт "к" часть вторая, заседание закроют", — сообщил собеседник агентства.

По словам собеседника агентства, 10 января заседание начнется в закрытом режиме, "поскольку по этому поводу нет позиции потерпевших".

По итогам первого заседания подсудимому продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 июня 2018 года.

Уголовное дело в отношении Попкова поступило в Иркутский областной суд 15 декабря, материалы составили 322 тома.