МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Охранник Алексей Осипов, застреленный экс-директором московской фабрики "Меньшевик" Ильей Аверьяновым, в тот день впервые вышел на работу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Убитый — Алексей Осипов, охранник. Работал первый день, трудовой договор подписал 27 декабря 2017 года", — рассказал собеседник агентства.

Накануне Аверьянов устроил стрельбу на территории фабрики, а затем скрылся. По данным столичной прокуратуры, он открыл огонь, когда на предприятие пришли приставы, чтобы взыскать долг. Несколько часов силовики прочесывали территорию, но бизнесмена так и не нашли. Предполагается, что он покинул фабрику до того, как было выставлено оцепление. Сегодня утром его задержали на складе типографии газеты "Правда".

© РИА Новости Ситуация на месте стрельбы в здании фабрики "Меньшевик" © РИА Новости Ситуация на месте стрельбы в здании фабрики "Меньшевик"

Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

Сам Аверьянов утверждает, что фабрику у него отобрали и намеренно разорили. При этом, судя по отзывам бывших сотрудников, на предприятии несколько лет была непростая ситуация, в том числе по выплате зарплаты. Арбитражный суд Москвы 18 января рассмотрит заявление о банкротстве компании.