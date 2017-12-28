В Подмосковье проверяют сообщения об аварии с лифтом, где пострадал ребенок

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Подмосковные следователи начали проверку информации СМИ о падении лифта в многоквартирном доме в Домодедовском районе, в результате которого пострадали женщина и ребенок, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Евгения Кирюшина.

По ее словам, 26 декабря 2017 года в СМИ было опубликовано сообщение о падении лифта в одном из домов по улице Курыжова, в результате которого пострадала женщина с ребенком.

"По данному факту следственным отделом по городу Домодедово ГСУСК России по Московской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки", — сказала Кирюшина.

Сейчас следствие устанавливает причины и обстоятельств происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Информированный источник сообщил РИА Новости, что в управляющей компании инцидент называют аварийной остановкой лифта, падение отрицают.