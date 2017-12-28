Песков не считает, что Петербург стал более уязвим для терактов

Взрыв в магазине в Санкт-Петербурге (53)

Последствия взрыва в магазине Перекресток в Санкт-Петербурге. 27 декабря 2017

Последствия взрыва в магазине Перекресток в Санкт-Петербурге. 27 декабря 2017

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Постановка вопроса, что Санкт-Петербург стал более уязвимым для терактов, некорректна; терроризм представляет опасность для любого населенного пункта в мире, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Такая постановка вопроса некорректна — что северная столица стала более уязвима (для терактов — ред.). Вы знаете, что терроризм представляет опасность для любого населенного пункта в мире", — сказал Песков.

В среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. СК РФ сообщил, что, по предварительным данным, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, мощностью эквивалентное 200 граммам тротила. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. Всего пострадали 13 человек. На данный момент в стационарах остаются шесть человек.

Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Позднее официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что следствие продолжает отрабатывать все версии причин взрыва в магазине в Санкт-Петербурге, включая теракт.