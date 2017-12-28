Пермскому педофилу дали пожизненный срок

УФА, 28 дек — РИА Новости. Жителя Пермского края, пойманного после того, как похищенная им школьница сумела позвонить из багажника автомобиля, приговорили к пожизненному заключению. Суд признал его виновным в совершении особо тяжких преступлений в отношении трех малолетних девочек и трех мальчиков, сообщили в краевом главке СК.

Мужчина попал под подозрение в январе, когда попытался похитить 12-летнюю девочку в Оренбурге. Он силой увез школьницу за город и изнасиловал ее. Но девочка смогла дозвониться до матери из багажника автомобиля, ее быстро нашли, а похитителя задержали.

В ходе расследования выяснилось, что в тот же день мужчина пытался похитить двух школьниц девяти и одиннадцати лет. Но девочки смогли оказать ему сопротивление и сообщить в полицию приметы. Пока шло следствие, выяснилось, что задержанный еще в 2011 году совершил особо тяжкие преступления в отношении двух мальчиков, гулявших в лесу в пригороде пермского города Краснокамск.

Там же в октябре 2013 года он напал на первоклассника, увез его в безлюдное место, изнасиловал, после чего убил и закопал тело на дачном участке.

"Приговором суда виновному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, которое он будет отбывать в исправительной колонии особого режима", — сообщили в СК.