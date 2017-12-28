СК рассказал о расследовании взрыва в Петербурге

Взрыв в магазине в Санкт-Петербурге (47)

Сотрудники полиции и МЧС у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

Сотрудники полиции и МЧС у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Следственный комитет отрабатывает все версии взрыва в магазине в Санкт-Петербурге, включая теракт.

"Следствие находится в активной стадии", — сказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Сегодня Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затем уточнил, что поскольку во взрывном устройстве были поражающие элементы, "это в любом случае, так или иначе, террористический акт".

В Кремле заявили, что не считают случившееся недоработкой спецслужб, и отметили, что борьба с терроризмом продолжается.

Накануне вечером в камере хранения в магазине "Перекресток" сработало взрывное устройство, мощность которого составила двести граммов в тротиловом эквиваленте.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Последствия взрыва в супермаркете Санкт-Петербурга, где произошел теракт

В результате пострадали тринадцать человек. Шестеро остаются в больницах, некоторые находятся в состоянии средней тяжести.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поручил оказать пострадавшим материальную помощь. Сумма выплат составит 300 тысяч рублей каждому.