Клинцевич о взрыве в Петербурге: надо разобраться, где не сработал закон

Сотрудники полиции у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

Сотрудники полиции у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Спешно говорить об ужесточении антитеррористического законодательства после теракта в Санкт-Петербурге не стоит, сейчас нужно разобраться, почему закон не сработал на практике, считает первый замглавы комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

В среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. По данным городских властей, в больницы направлены девять пострадавших, состояние одного из них тяжелое, у остальных — легкой и средней тяжести. СК РФ сообщил, что, по предварительным данным, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, мощностью эквивалентное 200 граммам тротила. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

"В наших правилах всегда называть вещи своими именами, и это сделал президент России Владимир Путин, получив соответствующую информацию от спецслужб", сказал Клинцевич РИА Новости.

По его словам, квалификация взрыва в качестве теракта позволит задействовать в расследовании этого преступления дополнительные механизмы. "Не думаю, что сейчас следует спешно говорить об ужесточении антитеррористического законодательства. Нужно, прежде всего, спокойно разобраться, какой лазейкой воспользовался преступник, где, так сказать, у нас "тонко". И речь идет вовсе необязательно о законодательстве", — отметил сенатор.

"Сейчас по горячим следам могу предположить, что не совсем профессионально сработала служба охраны магазина. Террорист оставил рюкзак в ячейке, какое-то время покрутился в магазине, а затем покинул его, даже не подходя к ячейке. Увы, охрана этого не отследила, хотя должна была", — подчеркнул законодатель.

По его словам, в целом очень многое упирается в профессионализм людей, которые по долгу службы призваны обеспечивать безопасность. "Вот этим и надо, на мой взгляд, заняться в первую очередь. Ведь в задачи той же охраны магазина должна входить не только ловля мелких воришек", — заключил Клинцевич.