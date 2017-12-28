В Подмосковье электричка сбила мужчину

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Доследственная проверка организована по факту смертельного травмирования мужчины на железнодорожной станции "Реутово" в Подмосковье, сообщает в четверг Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) СК России.

"По предварительным данным, сегодня в 7.40 мск мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается, при попытке взобраться на платформу станции "Реутово", был травмирован проходящим электропоездом сообщением "Крутое — Москва". От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.

В ходе проверки следователи установят все обстоятельства происшедшего, по результатам будет принято процессуальное решение.