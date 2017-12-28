Подмосковный участковый уволен после ЧП, когда муж отрубил жене кисти рук

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Подмосковный участковый и его начальник уволены за бездействие после того, как мужчина под Серпуховом отрубил жене кисти рук из ревности, сообщила представитель ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Как сообщалось ранее, в приемный покой больницы была доставлена 25-летняя местная жительница без обеих кистей рук. В этот же день в полицию пришел местный житель и дал признательные показания. Он рассказал, что приревновал жену, вывез ее в лес рядом с деревней Скрылья, отрубил ей кисти рук, а потом отвез в городскую больницу. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Максимальное наказание по статье составляет до 15 лет лишения свободы.

Ряд СМИ написали, что женщина ранее жаловалась в полицию на угрозы мужа, однако участковый отреагировал на ее заявление лишь спустя 18 дней и ограничился профилактической беседой.

"Приказом начальника ГУ МВД России по Московской области участковый уполномоченный полиции МУ МВД России "Серпуховское", в результате бездействия которого причинен тяжкий вред здоровью местной жительницы, уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", – заявила Петрова.

Она добавила, что также уволен непосредственный начальник участкового, к строгой дисциплинарной ответственности привлечены руководители и должностные лица МУ МВД.