Мизулина обратится к Чайке из-за дела о смерти изъятого под Пермью ребенка

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Сенатор Елена Мизулина намерена обратиться к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой взять на контроль дело о гибели изъятого из семьи ребенка в Пермском крае.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова призвала проанализировать работу органов опеки после смерти ребенка в больнице Пермского края.

"Кажется странным факт падения ребенка в воспитательной группе и страшный диагноз ребенка. Считаю, что необходимо выяснить все обстоятельства произошедшего, проверить законность изъятия детей из семьи и законность действий сотрудников опеки. Я обращусь к Генеральному прокурору с просьбой взять на особый контроль расследование этого дела", — написала Мизулина в Twitter.