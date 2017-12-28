В Саратове более 550 человек эвакуировали из-за звонка о "минировании"

Массовые звонки о "минировании" зданий в России (403)

САРАТОВ, 28 дек — РИА Новости. Более 550 человек были эвакуированы в ночь на четверг после ложного сообщения о минировании многоквартирного дома в городе Балаково Саратовской области, сообщила пресс-служба администрации Балаковского района.

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Сообщение о заминировании 16-этажного двухподъездного панельного жилого дома поступило на пульт единой дежурно-диспетчерской службы района поступило в четверг в 3.31 по местному времени (2.31 мск). Из здания была проведена эвакуация всех 557 жильцов, для которых был организован пункт временного размещения в школе №19.

"По информации о минировании гексогеном дома 46 на улице Шевченко проведена проверка. В результате нее установлен злоумышленник, которым оказался местный житель", — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность.