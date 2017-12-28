В Саратове более 550 человек эвакуировали из-за звонка о "минировании"

САРАТОВ, 28 дек — РИА Новости. Более 550 человек были эвакуированы в ночь на четверг после ложного сообщения о минировании многоквартирного дома в городе Балаково Саратовской области, сообщила пресс-служба администрации Балаковского района.
10.9%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
10.4%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
66.6%Узнал(а) о случившемся из новостей
12.1%Ничего не слышал(а) об эвакуации
"По информации о минировании гексогеном дома 46 на улице Шевченко проведена проверка. В результате нее установлен злоумышленник, которым оказался местный житель", — говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность.