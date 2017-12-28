Шесть пострадавших при взрыве в Петербурге остаются в больницах

Сотрудники полиции у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

Сотрудники полиции у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

С. —ПЕТЕРБУРГ, 28 дек — РИА Новости. Еще двое пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" в Петербурге выписаны из больницы, на данный момент в стационарах остаются шесть человек, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

"По состоянию на 09.30 28 декабря, еще двое пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте из Александровской больницы выписаны. В стационарах остаются шесть пострадавших", — написала Митянина в своем микроблоге в Twitter

В среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. СК РФ сообщил, что, по предварительным данным, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, эквивалентное по мощности 200 граммам тротила. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.