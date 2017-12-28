Оперативные службы не нашли взрывных устройств в торговых центрах Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 дек — РИА Новости. Взрывных устройств в торговых центрах Петропавловска-Камчатского, которые были эвакуированы из-за анонимных сообщений о "минировании", не обнаружено, сообщил РИА Новости в управлении МВД России по Камчатскому краю.

Как ранее информировало краевое управление ФСБ, в столице Камчатки эвакуированы несколько крупных торговых центров, а также пожарная часть в городе Елизово. В краевом главке МЧС информацию о "минировании" пожарной части не подтвердили.

"Всего сотрудниками полиции, службы безопасности и взрывотехниками было обследовано шесть торговых центров в Петропавловске-Камчатском, а также несколько объектов в городе Елизово. Никаких взрывных устройств и других опасных предметов не обнаружено", — сказали в УМВД.

Сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в зданиях Камчатки стало четвертым за два месяца. Ранее лжетеррористы "минировали" торговые центры, социальные и административные объекты. Во всех случаях информация не подтвердилась.

Небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За это время в 180 городах страны были "заминированы" порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке спецслужб, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.

Как заявил в декабре замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже исчисляется миллиардами рублей. Ведомство считает это настоящей кибератакой на Россию, произведенной, по большей части, из мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады. По факту ложных сообщений о терроризме возбуждено почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.