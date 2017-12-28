В Сургуте пройдет суд над парой, истязавшей племянницу из Таджикистана

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Семейная пара, истязавшая свою 12-летнюю родственницу из Таджикистана в Сургуте, пойдет под суд, сообщает на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что в конце октября в городской администрации Сургута рассказали об обращении местного жителя, по словам которого, в соседней квартире проживает ребенок, чье состояние вызывает у него опасения. Полицейские и представители органов опеки обнаружили в квартире 12-летнюю девочку. Ее пришлось госпитализировать с переломами ребер, ушибами и синяками. По информации муниципальных властей, девочку привезли из Таджикистана два года назад, она проживала в семье сестры, не была социализирована и не училась в школе, а о ее существовании, как уточняли власти, "не знали даже соседи".
Как считают следователи, в течение длительного времени мужчина и женщина, имеющие троих собственных малолетних детей, наносили девочке телесные повреждения, которые, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, относятся к категории средней тяжести. Им предъявлены обвинения в умышленном причинении вреда здоровью и истязании. Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата ведомства ход расследования этого дела.
В следственном управлении также уточнили, что мать потерпевшей девочки проживает в Республике Таджикистан, в связи с чем следователями будут направлены запросы о правовой помощи в компетентные органы этого государства для проведения ее допроса.
Также отмечается, что из-за того, что на протяжении двух лет о проживании в семье обвиняемых малолетней родственницы не было известно компетентным органам, следователи СК РФ возбудили уголовное дело по факту халатности со стороны участковых полицейских, в обязанности которых входит выявление несовершеннолетних, проживающих в ненадлежащих условиях, профилактический обход административных участков с посещением, профилактическая работа с лицами, совершившими правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений.