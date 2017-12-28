В Сургуте пройдет суд над парой, истязавшей племянницу из Таджикистана

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Семейная пара, истязавшая свою 12-летнюю родственницу из Таджикистана в Сургуте, пойдет под суд, сообщает на сайте СК РФ.

"Завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту причинения телесных повреждений и истязания 12-летней гражданки Республики Таджикистан", — говорится на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что в конце октября в городской администрации Сургута рассказали об обращении местного жителя, по словам которого, в соседней квартире проживает ребенок, чье состояние вызывает у него опасения. Полицейские и представители органов опеки обнаружили в квартире 12-летнюю девочку. Ее пришлось госпитализировать с переломами ребер, ушибами и синяками. По информации муниципальных властей, девочку привезли из Таджикистана два года назад, она проживала в семье сестры, не была социализирована и не училась в школе, а о ее существовании, как уточняли власти, "не знали даже соседи".

Как считают следователи, в течение длительного времени мужчина и женщина, имеющие троих собственных малолетних детей, наносили девочке телесные повреждения, которые, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, относятся к категории средней тяжести. Им предъявлены обвинения в умышленном причинении вреда здоровью и истязании. Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата ведомства ход расследования этого дела.

В следственном управлении также уточнили, что мать потерпевшей девочки проживает в Республике Таджикистан, в связи с чем следователями будут направлены запросы о правовой помощи в компетентные органы этого государства для проведения ее допроса.

Кроме того, сообщалось, что сотрудники ведомства планируют допросить работников подразделения по вопросам миграции, так как девочка является гражданкой другой страны и, по имеющимся данным, с 2015 года не выезжала с территории Российской Федерации.

Также отмечается, что из-за того, что на протяжении двух лет о проживании в семье обвиняемых малолетней родственницы не было известно компетентным органам, следователи СК РФ возбудили уголовное дело по факту халатности со стороны участковых полицейских, в обязанности которых входит выявление несовершеннолетних, проживающих в ненадлежащих условиях, профилактический обход административных участков с посещением, профилактическая работа с лицами, совершившими правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений.